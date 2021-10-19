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Монатік заспівав з Лободою на вечірці на честь її дня народження (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
19 жовтня, 09:57
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Світлана Лобода вчора відсвяткувала своє 39-річчя. Співачка влаштувала вечірку серед пустелі в ОАЕ, куди також прибули Монатік з дружиною і молодша сестра Лободи – Ксенія, з чоловіком
Монатік заспівав на дні народження Лободи - відео
Монатік заспівав на дні народження Лободи - відео / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлану в її день народження розважали друзі, серед яких був український артист MONATIK. Він виконав для іменинниці кілька своїх хітів, а після вони заспівали разом з Лободою вже її треки – "Твои глаза" і "40 градусов".

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Діма Монатік на святі Лободи / Фото: instagram.com/stories/bicholla

Для свята LOBODA обрала короткі шорти, топ і сітку з кристалами. Образ співачка доповнила чорними чобітьми.

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На піщаній локації встановили невелику сцену, окремі місця для гостей, все прикрасили гірляндами та тематичними дрібницями. Публіку, крім Монатика, розважали танцюристи, ді-джей, також було вогняне шоу.

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Фото: instagram.com/stories/bicholla

Сюрпризом для Свєти стало вогняне коло-феєрверк з написом "Я люблю тебе".

Фото: instagram.com/stories/bicholla

Ймовірно, це комплімент від її коханого, особистість якого артистка приховує від публіки. Хоча ЗМІ ще влітку з'ясували, що це бізнесмен вірменського походження Артур Гранц.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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