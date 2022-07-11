Улюблениці Путіна заткнули рота в Німеччині. Анна Нетребко не співатиме для європейців

Сольний концерт Анни Нетребко в Німеччині скасували / Фото: Колаж: Сьогодні

Анна Нетребко вже давно живе у Відні та працює за кордоном. Втім, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну кар'єра співачки пішла нанівець. Все через неоднозначну позицію. Спочатку вона мовчала, а потім вирішила "обережно" засудити війну в Україні.

Однак щось пішло не так. Оперну діву звинуватили у користі та дволикості. Через нечітку позицію Нетребко лишилась небажаною персоною як на РФ, так і в цивілізованому світі.

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Улюбленицю російського президента спочатку вигнали з нью-йоркської Metropolitan Opera, а потім – з Новосибірського театру. Нині ж стало відомо, що Анну Нетребко не хочуть бачити і на сцені Німеччини.

Як повідомляє Slippe Disc, у столиці південно-західної землі Німеччини Баден-Вюртемберг – місті Штутгарті – скасували великий сольний концерт російської оперної співачки. Вона мала співати 3 вересня на Палацовій площі.

Нетребко / Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

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Причини "скасування" Нетребко – вона підтримувала тісні зв'язки з Путіним і не одразу засудила війну.

У міністерстві фінансів Баден-Вюртемберга недвозначно заявили, що вони не потерплять, щоб Анна Нетребко виступала там, допоки в Україні триває війна, – йдеться в матеріалі видання.

Зазначається, уряд Штутгарту нібито закликав оперну артистку обірвати зв'язки з країною-агресоркою ще в березні. Однак Нетребко не поспішала і затягувала з рішенням. Через це світова спільнота зрозуміла – співачка просто намагається всидіти на двох стільцях.

Однак після антивоєнного посту Анни Нетребко в Мережі деякі концертні зали Європи відрили перед росіянкою двері. Зокрема, в Італії.

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Що відомо про позицію Нетребко

Не варто забувати, що співачка була довіреною особою Путіна на виборах. Вона отримувала з його рук нагороди і навіть фотографувалася з прапором "Новоросії" разом з одним з сепаратистських лідерів Олегом Царьовим.

Нетребко з царьовим / Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

У 2014 році вона передала мільйон рублів для театру в окупованому Донецьку, вручивши чек тому ж таки Царьову.

Тож те, що вона засудила війну в Україні, нічого не змінює. Адже зробила вона це, щоб не втратити заробіток.

Ба більше, сама Анна Нетребко відкрито зізналась, що вона хоче всидіти на двох стільцях.