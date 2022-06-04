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Улюблениця Путіна Анна Нетребко показала свою цинічну сутність: "Так, я хочу всидіти на двох стільцях!"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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4 червня, 08:49
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Оперна співачка досі намагається залишатись "поза політикою". Але через таку неоднозначну позицію зірка лишись небажаною персоною як на РФ, так і в цивілізованому світі
Ганна Нетребко хоче всидіти на двох стільцях
Ганна Нетребко хоче всидіти на двох стільцях / Фото: Колаж: Сьогодні

Анна Нетребко давно вже живе у Вені та працює за кордоном. Її знають, як проросійську персону та фаворитку президента-диктатора. Після нападу РФ на Україну вона дотримувалась тактики мовчання, думаючи, що така позиція врятує її від скасування концертів. Але, кар'єра російської артистки пішла нанівець.

Незабаром Нетребко вирішила "обачно" засудити війну в Україні, надіючись, що це допоможе їй утриматись на плаву. Але і тут оперна діва не вгадала – її звинуватили у користі та дволикості. Як повідомляє DW, на артистку обрушилась критика з усіх боків: на Заході її називають проросійською, а на РФ – зрадницею.

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Так, я не можу догодити всім. Ну і гаразд, я можу з цим жити. І так, я хочу всидіти на цих двох стільцях або навіть на трьох, якщо потрібно. Якось люди зрозуміють, що я не зрадниця своєї батьківщини і що я не проти України. Я намагаюся залишатися людиною, – розповіла Нетребко.

Ганна Нетребко
Ганна Нетребко / Фото: Getty Images

Артистка назвала "неправильним" те, що зараз відбувається. При цьому вона запевнила, що любить свою батьківщину та своє походження.

Я, звісно, ​​проти цього жахливого насильства. Я знаю багато доль, людей, які потрапили під бомбардування, людей, які змушені були тікати. Це торкає мене до глибини душі. Але я не можу змінити цю ситуацію, – наголошує співачка, яка, за її словами, має в Україні багато друзів, за яких вона переживає.

Як стверджує Нетребко, у 2012 році вона вірила у добрі наміри Путіна і тому проголосувала за нього. Тоді ж вона сама погодилась стати прихильницею диктатора. Співачка каже, "було б нерозумно відомовитись".

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Анна Нетребко вкотре дала зрозуміти, що вона – майстер перевзуватись.

Нагадаємо, раніше Михайло Єфремов погодився заради свободи "продати" совість – він підтримав війну в Україні заради дострокового звільнення.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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