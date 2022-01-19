Улюблений аксесуар: Джей Ло носить підвіску з ім'ям Аффлека (фото)

Дженніфер Лопес носить підвіску, яку їй подарував Бен Аффлек / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Кожен вихід Дженіфер Лопес стає приводом для обговорення. Днями артистка потрапила у поле зору папараці під час шопінгу з донькою Еммою. Шанувальники звернули увагу на підвіску голлівудської зірки з ім'ям Бена Аффлека. Відомо що прикрасу актор подарував ще влітку.

Скріншот: Instagram

У себе в Instagram Джей Ло опублікувала кілька нових фото. Поки одні підписники розглядали ідеальну фігуру артистки, інші помітили ту саму підвіску з ім'ям Аффлека.

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Скріншот: Instagram

Схоже, що аксесуар Дженніфер Лопес дуже подобається. Влітку вона також доповнювала образи цієї підвіскою.

Дженніфер Лопес носить підвіску з ім'ям Бена Аффлека / Фото: instagram.com/jlo_legend

Роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Лопес та Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися у липні 2002 року та заручилися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека.

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Перші чутки про возз'єднання голлівудських зірок з'явилися навесні 2021 року, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен та Джей Ло удвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

В одному зі своїх інтерв'ю Бен Аффлек зізнався, що не збирається ділитися подробицями роману з Джей Ло . Але хоч кілька і не поспішає розповідати про свої стосунки, за них це роблять інсайдери. Відомо, що діти Бена Аффлека вже потоваришували з близнюками Джей Ло.