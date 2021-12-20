Сімейний вихід: Бен Аффлек з дітьми Дженніфер Лопес сходив на шопінг (фото)

Дженніфер Лопес підтримує Бена Аффлека після скандального інтерв'ю. Співачка спростувала чутки про їхній конфлікт. Голлівудська зірка вважає Аффлека добрим батьком і чоловіком. І нові фото, зроблені папараці, тому доказ.
Бена Аффлека разом з мамою, дітьми та двійнятами Джей Ло сфотографували на шопінгу.
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Раніше Бен Аффлек зізнався, що не збирається ділитися подробицями роману з Джей Ло. Але хоча пара і не поспішає розповідати про свої стосунки, за них це роблять інсайдери. Відомо, що діти Бена Аффлека вже потоваришували з близнятами Джей Ло.
Різдво голлівудські актори планують відзначити великою дружною сім'єю.
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