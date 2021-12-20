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Сімейний вихід: Бен Аффлек з дітьми Дженніфер Лопес сходив на шопінг (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 07:54
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Після відвертого інтерв'ю Бена Аффлека про колишню дружину папараці ще більше почали стежити за актором. На вихідних голлівудську зірку сфотографували у Лос-Анджелесі
Папараці сфотографували Бена Аффлека з дітьми Дженніфер Лопес
Папараці сфотографували Бена Аффлека з дітьми Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Дженніфер Лопес підтримує Бена Аффлека після скандального інтерв'ю. Співачка спростувала чутки про їхній конфлікт. Голлівудська зірка вважає Аффлека добрим батьком і чоловіком. І нові фото, зроблені папараці, тому доказ.

Бена Аффлека разом з мамою, дітьми та двійнятами Джей Ло сфотографували на шопінгу.

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/ Фото: instagram.com/bennifer_02/

Бен Аффлек із сином Дженніфер Лопес
Бен Аффлек із сином Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Бен Аффлек із сином Дженніфер Лопес у Лос-Анджелесі
Бен Аффлек із сином Дженніфер Лопес у Лос-Анджелесі / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Бен Аффлек з донькою та мамою
Бен Аффлек з донькою та мамою / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Донька Дженніфер Лопес та донька Бена Аффлека
Донька Дженніфер Лопес та донька Бена Аффлека / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Раніше Бен Аффлек зізнався, що не збирається ділитися подробицями роману з Джей Ло. Але хоча пара і не поспішає розповідати про свої стосунки, за них це роблять інсайдери. Відомо, що діти Бена Аффлека вже потоваришували з близнятами Джей Ло.

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Різдво голлівудські актори планують відзначити великою дружною сім'єю.

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Еліна Пелешенко
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