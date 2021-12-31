Коханий наш татко: Репяхова ніжно привітала Віктора Павліка з Днем народження

Віктор Павлік сьогодні святкує 56-річчя / Фото: instagram.com/repyahovakate

Українському виконавцю Віктору Павліку, який показав, як виглядав його батько у молодості, сьогодні виповнюється 56 років. Відомий артист на свій День народження цього року працює, але щоб підняти йому настрій Катя вирішила оприлюднити зворушливе відео.

Дівчина вибрала моменти, які їм найбільше запам'яталися протягом року, і створила невеликий відеоролик. Репяхова опублікувала його у себе на сторінці з ніжним підписом:

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Улюблений наш татко, ти найкращий для нас! Із Днем народження, – написала дружина співака.

Віктор Павлік одразу ж відреагував на привітання коханої та подякував їй. А шанувальники пари приєдналися до теплих слів Каті та написали безліч своїх побажань:

Щастя вам та вашій родині! Бережіть одне одного, з прийдешнім вас.

Нехай справдиться все, що ти хочеш. Великого тобі кохання, здоров'я та щастя.

Вітаю від чистого ❤️ Нехай ваша любов триває багато років. І ваші очі сяють щастям і гармонією щохвилини у вашому житті!

Дивіться, як нещодавно гола Катерина Репяхова налякала Віктора Павліка: "Я ж твоя дружина".