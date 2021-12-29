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Як виглядав батько Віктора Павліка в молодості – архівне фото

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
29 грудня, 14:34
В закладинки
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Артист разом з сім'єю заїхав до свого рідного села, де він провів дитинство. Звідти дружина співака поділилась зворушливим архівним кадром
Віктор Павлік та Катерина Репяхова разом із шестимісячним сином вирушили до рідного міста артиста.
Віктор Павлік та Катерина Репяхова разом із шестимісячним сином вирушили до рідного міста артиста. / Фото: instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/repyahovakate

Зараз Віктор Павлік разом з Катериною Репяховою та шестимісячним сином Мішею подорожують Західною Україною. Декілька днів тому сім'я перебувала у Львові, де гола дружина налякала артиста. Наступною їхньою зупинкою стало село Теребовля Тернопільської області – маленька батьківщина співака.

Зіркова сімейка навідалася до будинку, де зараз мешкає 81-річна мама Павліка – Олександра Григорівна. Вона вперше побачила найменшого онука Михасика, який, скоріш за все, потоваришував з бабусею.

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Мама Павліка вперше зустрілась з онуком.
Мама Павліка вперше зустрілась з онуком. / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік опублікував зворушливе фото з мамою та сином у Instagram. Так, 55-річний артист разом з рідними позує в батьківському будинку. На тлі помітно, що на стінах вісить велика кількість зображень співака.

Віктор Павлік познайомив сина з його бабусею.
Віктор Павлік познайомив сина з його бабусею. / Фото: instagram.com/viktorpavlik

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Фоловери одразу ж наголосили на схожості Павліка з мамою та малюка – з бабусею:

  • Троє однакових.
  • Та ви всі на одне обличчя.
  • Михасик дуже схожий на бабусю, а Віктор Франкович на маму.
  • Три покоління щасливих очей.
  • Ви всі схожі. Ну просто одне лице.
Фото: скріншот instagram/viktorpavlik

А тим часом Катерина Репяхова поділилася у Instastories архівною світлиною, на якому зображений батько чоловіка – Франек Павлік. Сам співак ніколи раніше не показував його.

Фото: скріншот instagram/repyahovakate

Судячи з фото, батько артиста був дуже привабливим красенем-моряком. Однак про нього практично нічого не відомо.

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Нагадаємо, раніше Віктор Павлік та Катерина Репяхова посварилися через колишню дружину артиста Ларису Созаєву. Ще кілька днів тому Катя зізнавалася, що чоловік не підтримав її в боротьбі проти Лариси, і вона навіть натякнула на розлучення. Однак незабаром парі таки вдалося знайти компроміс.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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