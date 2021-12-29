Як виглядав батько Віктора Павліка в молодості – архівне фото

Артист разом з сім'єю заїхав до свого рідного села, де він провів дитинство. Звідти дружина співака поділилась зворушливим архівним кадром

Віктор Павлік та Катерина Репяхова разом із шестимісячним сином вирушили до рідного міста артиста. / Фото: instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/repyahovakate

Зараз Віктор Павлік разом з Катериною Репяховою та шестимісячним сином Мішею подорожують Західною Україною. Декілька днів тому сім'я перебувала у Львові, де гола дружина налякала артиста. Наступною їхньою зупинкою стало село Теребовля Тернопільської області – маленька батьківщина співака.

Зіркова сімейка навідалася до будинку, де зараз мешкає 81-річна мама Павліка – Олександра Григорівна. Вона вперше побачила найменшого онука Михасика, який, скоріш за все, потоваришував з бабусею.

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Мама Павліка вперше зустрілась з онуком. / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік опублікував зворушливе фото з мамою та сином у Instagram. Так, 55-річний артист разом з рідними позує в батьківському будинку. На тлі помітно, що на стінах вісить велика кількість зображень співака.

Віктор Павлік познайомив сина з його бабусею. / Фото: instagram.com/viktorpavlik

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Фоловери одразу ж наголосили на схожості Павліка з мамою та малюка – з бабусею:

Троє однакових.

Та ви всі на одне обличчя.

Михасик дуже схожий на бабусю, а Віктор Франкович на маму.

Три покоління щасливих очей.

Ви всі схожі. Ну просто одне лице.

Фото: скріншот instagram/viktorpavlik

А тим часом Катерина Репяхова поділилася у Instastories архівною світлиною, на якому зображений батько чоловіка – Франек Павлік. Сам співак ніколи раніше не показував його.

Фото: скріншот instagram/repyahovakate

Судячи з фото, батько артиста був дуже привабливим красенем-моряком. Однак про нього практично нічого не відомо.

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Нагадаємо, раніше Віктор Павлік та Катерина Репяхова посварилися через колишню дружину артиста Ларису Созаєву. Ще кілька днів тому Катя зізнавалася, що чоловік не підтримав її в боротьбі проти Лариси, і вона навіть натякнула на розлучення. Однак незабаром парі таки вдалося знайти компроміс.