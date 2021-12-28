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Гола Катерина Репяхова налякала Віктора Павліка: "Я ж твоя дружина"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
28 грудня, 13:58
В закладинки
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Зараз подружжя насолоджується часом у зимовому Львові. Катя вже встигла поділитись з фоловерами кумедним Instаstories, де з'явився її зірковий чоловік
Катерина Репяхова та Віктор Павлік проводять час разом у Львові.
Катерина Репяхова та Віктор Павлік проводять час разом у Львові. / Фото: instagram.com/repyahovakate

Схоже, Катерині Репяховій та Віктору Павліку вдалося остаточно помиритися після гучного конфлікту через колишню дружину артиста Лариси Созаєвої.

Ще декілька днів тому Катя зізнавалась, що чоловік не підтримав її в боротьбі проти Лариси, і вона навіть натякнула на розлучення. Однак незабаром парі все ж вдалося прийти до компромісу.

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Зараз Репяхова та Павлік перебувають у Львові. Сьогодні молода дружина співака поділилась у Instаstories відео з готелю, у якому вони зупинились. На ролику зображено Павліка в білому халаті з горнятком кави. Він заявляє коханій, що вона його...злякала!

Instastories/repyahovakate

Настрашила мене. Бо я відкриваю двері, а тут раз і гола жінка переді мною стоїть, – каже артист.

Натомість Катя відповіла йому: "Я ж твоя жінка, не чужа".

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Окрім того, Репяхова показала підписникам засніжений краєвид з вікна їхнього номера у готелі.

Instastories/repyahovakate

Не можу налюбуватись видом з вікна, – написала вона.

Напередодні Катя опублікувала в Instagram кадри з сімейної фотосесії до Нового року. Так, зіркова пара разом з сином Мішею позувала на тлі святкових декорацій. Зазначимо, що парочка з'явилась у кадрі у вишуканих вечірніх нарядах.

Катерина Репяхова показала новорічне фото з Віктором Павліком і сином Михайлом.
Катерина Репяхова показала новорічне фото з Віктором Павліком і сином Михайлом. / Фото: instagram.com/repyahovakate

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Щастя – це те, що не купиш за гроші. Любов, взаєморозуміння та віра близьких в тебе. А ще вважаю, що ніхто не в змозі зробити нас щасливими, поки ми самі по собі нещасливі, – поділилася Репяхова.

Що відомо про конфлікт між дружинами Віктора Павліка

Вже досить тривалий час ексдружина Віктора Павліка Лариса Созаєва та його нинішня дружина Катерина Репяхова ворогують. Як розповіла "Сьогодні" Катя, колишня Павліка ображається на співака, свариться з ним через їхню спільну квартиру, а також публічно обзиває Репяхову.

Відомо, що Каті відмовили у складанні позову на Ларису, але вона подала його знову. Читайте у нашому матеріалі детальніше про конфлікт між Репяховою та Созаєвою.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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