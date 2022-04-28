Made in Ukraine! Тіна Кароль показала свого 13-річного сина, який навчається у Лондоні

Син Тіни Кароль захоплюється спортом / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль рідко публікує фото зі спадкоємцем. Проте сьогодні, у річницю смерті чоловіка, зірка вирішила поділитись як архівними, так і новиим фото.

Відомо, що Веніамін навчається в елітному навчальному закладі у Лондоні. Також хлопчик грає на фортепіано та барабанах, захоплюється фехтуванням, регбі та ходить на карате.

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У Instastories Кароль опублікувала два фото сина. На одній світлині хлопець позує у шкільній формі, а на іншій – у кімоно для карате, на якому є емблема прапору України.

Скріншот Instastories

Все зможемо подолати. Ти створений переможцем, бо Made in Kiyv, Ukraine. Правильні кольори – міцне майбутнє, – написала співачка під одним з фото.

Скріншот Instastories

Також зірка опублікувала знімок, на якому вона разом з Веніаміном сидить на березі чи то річки, чи то моря.

Скріншот Instastories

Зазначимо, Веніамін з'явився у шлюбі Тіни Кароль з українським продюсером Євгеном Огіром у 2008 році. Чоловік співачки пішов із життя у 32 роки після важкої боротьби з раком шлунка.

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Нагадаємо, Веніамін приїжджав у Польшу, коли там перебувала його мама та виступала на благодійних заходах. Хлопець також долучився до підтримки України – він влаштував частування для українських біженців.