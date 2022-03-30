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13-річний син Тіни Кароль приїхав у Польщу допомагати українським біженцям (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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30 березня, 19:54
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Веніамін влаштував частування для українців, які змушені були покинути свої домівки через війну
Син Тіни Кароль приїхав до неї в Польщу
Син Тіни Кароль приїхав до неї в Польщу / Фото: instagram.com/tina_karol

Зараз Тіна Кароль перебуває у Польщі. Звідти зірка надає підтримку своїй рідній батьківщині, виступаючи на благодійних заходах.

Долучився і до підтримки України 13-річний син артистки – Веніамін. Хлопець, який живе та навчається у Лондоні, спеціально приїхав на канікули до Польщі і долучився до волонтерства.

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Скріншот Instastories

Так, Веніамін зустрічав на вокзалі у Варшаві українських біженців та пригощав солодощами дітей.

Зазначимо, Веніамін навчається в елітному навчальному закладі у Лондоні. За чутками, за навчання сина співачка платить близько мільйона гривень на рік . Відомо, що хлопчик грає на фортепіано та барабанах, а також захоплюється фехтуванням та регбі.

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Нещодавно Тіна Кароль здійснила мрію Амелії, яка співала у бомбосховищі. Співачка виступила із дівчинкою у Варшаві.

Раніше українська співачка матом звернулася до Путіна та пообіцяла, що він відповість за всі свої мерзенні вчинки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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