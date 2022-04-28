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Не загоїться рана: Тіна Кароль у річницю смерті чоловіка написала йому зворушливе послання

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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28 квітня, 11:21
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Співачка у річницю смерті чоловіка опублікувала архівне фото. Неможливо стримати сльози
28 квітня - річниця смерті чоловіка Тіни Кароль
28 квітня - річниця смерті чоловіка Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tinakarol_fantina, facebook.com/tina.karol

28 квітня 2013 – дата, що розділила життя Тіни Кароль на до і після. Після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням з життя пішов Євген Огір, її чоловік, продюсер та найкращий друг. Сьогодні 9-та річниця смерті покійного чоловіка Тіни Кароль...

В Instagram-stories Тіна Кароль, раніше зверталася до Путіна, опублікувала посвяту чоловікові, яку неможливо читати без сліз.

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скриншот з Instagram Тіни Кароль

Тіна Кароль завжди дуже трепетно відгукується про покійного чоловіка, ставить його за приклад їхньому спільному сину Веніаміну, який росте копією свого батька.

Нагадаємо, Тіна Кароль та Євген Огір познайомилися у 2007 році на одному з музичних телеканалів. Пізніше Тіна розповідала, що це не було кохання з першого погляду. Разом їм вдалося побудувати бренд Кароль як співачки та досягти небувалої популярності. Весілля пари відбулося у 2008 році. Вони спочатку таємно розписалися, а пишне свято влаштували в одному з київських ресторанів.

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А за кілька місяців пізніше – влітку цього ж року – подружжя повінчалося в Києво-Печерській лаврі. Того ж таки 2008-го у Кароль та Огіра народився син Веня.

Але у 2012 році трапилося лихо: у продюсера діагностували рак шлунка. На момент смерті Євгену Огіру було лише 32 роки.

Тіна Кароль та Євген Огір
Тіна Кароль та Євген Огір / Фото: Viva!

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Пам'ятаємо...

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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