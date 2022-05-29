Макс Барських зворушив фанатів новою піснею про війну – це треба почути!

Макс Барських представив нову пісню українською

Український співак Макс Барських, який нещодавно зробив несподівану заяву про свою творчість на конференції Billboard Music Awards 2022 у Лас-Вегасі, присвятив ще один трек війні в Україні та розлуці з коханими.

Зворушлива композиція "Чекай мене" стала другою україномовною піснею в кар'єрі артиста. Уривком з треку співак поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Коли я їздив Україною, я бачив людей: жінок, чоловіків, які безмежно страждали від самотності, від того, що не можуть бути разом зі своїми коханими. Пісня "Чекай мене" народилася як обіцянка про повернення і кохання. Вся Україна чекає на повернення кожного з нас. Тому що ми можемо зробити її кращою, – представив композицію Барських.

Новий трек артиста до глибини душі торкнувся його фанатів – під публікацією Барських з'явилися десятки коментарів від його шанувальників, яким рядки з пісні потрапили до серця.

"Так красиво, але дуже сумно"

"Дуже зворушливо"

"Пісня – до самого серця!"

"Чудова та душевна пісня"

Скріншот – instagram.com/max_barskih

Раніше співачка Світлана Тарабарова та Макс Пташник записали пронизливий трек про кохання та силу під час війни з символічною назвою "Бо ти моя Азовсталь!".