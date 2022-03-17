Максим Галкін висміяв спробу створити аналог Instagram у росії: Спільнота анонімних алкоголіків

Максим Галкін прокоментував створення Россграма / Фото: Instagram

Поки одні російські зірки кілька днів прощалися з Instagram і активно писали про нові свої облікові записи в інших соцмережах, Максим Галкін не піддавався цій істерії. Гуморист зазначив, що є речі зараз важливіші.

Тепер же у росії анонсували запуск аналога Instagram – Россграм, який створив нібито однокурсник Павла Дурова. Максим Галкін скептично поставився до такої новини.

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Нова спільнота анонімних алкоголіків – Россграм, – прокоментував гуморист у Telegram

Скріншот: Telegram

Нагадаємо, Максим Галкін один із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії і хочуть позбавити його звань та нагород.

Сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику передплатників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі. Також Максим Галкін затролив чоловіка пропагандистки Маргарити Симоньян .

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