Максим Галкин высмеял попытку создать аналог Instagram в россии: Общество анонимных алкоголиков

Максим Галкин прокомментировал создание Россграма / Фото: Instagram

Пока одни российские звезды несколько дней прощались с Instagram и активно писали о новых своих аккаунтах в других соцсетях, Максим Галкин не поддавался этой истерии. Юморист отметил, что есть вещи сейчас поважнее.

Теперь же в россии анонсировали запуск аналога Instagram - Россграм, который создал якобы сокурсник Павла Дурова. Максим Галкин скептически отнесся к такой новости.

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Новое общество анонимных алкоголиков – Россграм, – прокомментировал юморист в Telegram

Скриншот: Telegram

Напомним, Максим Галкин один из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в россии и хотят лишить его званий и наград.

Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству. Также Максим Галкин затроллил мужа пропагандистки Маргариты Симоньян.

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