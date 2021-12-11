МакSім прийшла на вручення премії у супроводі лікарів

Співачка МакSім з'явилася на заході у супроводі лікарів / Фото: YouTube, instagram.com/maksimartist

Цього року шанувальники МакSім уважно стежили за новинами про стан її здоров'я, коли стало відомо, що співачка потрапила до лікарні. Деякий час Марина Максимова провела в комі, та швидко прийшла до тями після виписки з клініки. А нещодавно артистка вперше за довгий час з'явилася на публіці.

Минулого вечора МакSім відвідала премію "Золотий грамофон" разом із лікарями-реаніматологами, які врятували їй життя.

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Сьогодні я прийшла з тими людьми, які власноруч витягли мене з того світу, лікарями-реаніматологами, – сказала співачка зі сцени премії.

МакSім разом із лікарями, які врятували їй життя / Фото: instagram.com/maksimartist

МакSім отримала нагороду за пісню "Спасибо". Символічно вона подякувала своїм шанувальникам та вшанувала пам'ять режисера її кліпу Вадима Шатрова.

Знімками з івенту Максим поділилася у своєму Instagram-профілі. На премії вона з'явилася у корсетній сукні та білій сорочці з краваткою.

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МакSім на премії "Золотий грамофон" / Фото: instagram.com/maksimartist

Що сталося з МакSім?

У червні співачку госпіталізували відразу після концерту. В лікарні у Максим виявили поразку 40% легень та пневмонію. Через кілька днів стан артистки почав погіршуватися, її підключили до апарату ШВЛ і ввели у штучну кому.

На початку серпня МакSим відключили від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому. Артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів та поступово повертається до звичного життя.

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Раніше ми писали, що МакSім після перенесеної хвороби поїхала до Криму.