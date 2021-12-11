МакSим пришла на вручение премии в сопровождении врачей

Певица МакSим появилась на мероприятии в сопровождении врачей / Фото: YouTube, instagram.com/maksimartist

В этом году поклонники МакSим внимательно следили за новостями о состоянии ее здоровья, когда стало известно, что певица попала в больницу. Некоторое время Марина Максимова провела в коме, но быстро пришла в себя после выписки из клиники. А недавно артистка впервые за долгое время появилась на публике.

Минувшим вечером МакSим посетила премию "Золотой граммофон" вместе с врачами-реаниматологами, которые спасли ей жизнь.

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Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, врачами-реаниматологами, – сказала певица со сцены премии.

МакSим вместе с врачами, которые спасли ей жизнь / Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим получила награду за песню "Спасибо". Символично она поблагодарила своих поклонников и почтила память режиссера ее клипа Вадима Шатрова.

Снимками с ивента Максим поделилась в своем Instagram-профиле. На премии она появилась в корсетном платье и белой рубашке с галстуком.

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МакSим на премии "Золотой граммофон" / Фото: instagram.com/maksimartist

Что произошло с МакSим?

В июне певицу госпитализировали прямо после концерта. В больнице у Максим обнаружили поражение 40% легких и пневмонию. Спустя несколько дней состояние артистки начало ухудшаться, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

В начале августа МакSим отключили от ЭКМО, а уже 13 августа она вернулась домой. Артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни.

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Ранее мы писали, что МакSим после перенесенной болезни поехала в Крым.