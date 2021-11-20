МакSім вперше виступила на сцені після коми. Фанати були захоплені (відео)

Популярна співачка стала однією з головних дійових осіб на концерті "День народження МУЗ-ТВ". Це перший вихід артистки у світ після довгої перерви

Співачка МакSим з'явилася на концерті "День народження Муз-ТВ". / Фото: instagram.com/maksimartist

Влітку МакSім важко захворіла на пневмонію і близько двох місяців перебувала у штучній комі. Тепер же вона знову порадувала своїх фанів виходом на сцену.

Так, МакSім з'явилась на сцені з нагоди 25-річчя каналу "МУЗ-ТВ". Їй вручили спеціальну музичну премію. Все це співачка опублікувала в Instastories.

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Відзначимо, що зірка досі проходить відновлення після хвороби, тож на заході вона не стала співати улюблені треки мільйонів прихильників.

На жаль, я не зможу сьогодні заспівати. Сподіваюся, на наступній церемонії все відбудеться як треба. Добре пам'ятаю свій перший вихід на сцену "МУЗ-ТВ", я отримала нагороду "Рингтон року", але засмутилася. Мені хотілося одразу все! І наступного року я отримала три "тарілки" – пригадувала співачка.

Для виходу на сцену 38-річна МакSім обрала свій улюблений лук – вечірня сукня ніжного фіолетового відтінку з відкритими плечима. Артистка виглядала просто приголомшливо. Вбрання ідеально підкреслювало тендітну фігуру зірки.

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Зазначимо, що співачка не стала спілкуватися з представниками ЗМІ, які цікавились у неї про стан здоров'я. Вона лише подякувала за переживання.

До речі, зараз зірка ативно постить нові яскраві фото в Мережі. У чому секрет фотоуспіху – можете дізнатись за посиланням.

Що сталося з МакSім?

У червні 2021 року артистка провела концерт у Казані. Напередодні у неї піднялася температура, але зірка все одно вирішила виступити. Після цього її було госпіталізовано з високою температурою.

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У лікарні у МакSім виявили ураження легень 40% та підтвердили пневмонію. Через кілька днів стан здоров'я почав погіршуватися, її підключили до апарату ШВЛ і ввели в штучну кому, аби знизити навантаження на внутрішні органи та запобігти кисневому голодуванню. Вже тоді співачка мала ураження легень понад 75%.

На початку серпня МакSім відключили від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому. Зараз артистка поступово повертається до звичного життя та вже встигла дати перші інтерв'ю. Тим часом фанати чекають якнайшидшого повернення артистки на сцену.

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