МакSім вперше виступила на сцені після коми. Фанати були захоплені (відео)

Влітку МакSім важко захворіла на пневмонію і близько двох місяців перебувала у штучній комі. Тепер же вона знову порадувала своїх фанів виходом на сцену.
Так, МакSім з'явилась на сцені з нагоди 25-річчя каналу "МУЗ-ТВ". Їй вручили спеціальну музичну премію. Все це співачка опублікувала в Instastories.
Далі по темі
Відзначимо, що зірка досі проходить відновлення після хвороби, тож на заході вона не стала співати улюблені треки мільйонів прихильників.
На жаль, я не зможу сьогодні заспівати. Сподіваюся, на наступній церемонії все відбудеться як треба. Добре пам'ятаю свій перший вихід на сцену "МУЗ-ТВ", я отримала нагороду "Рингтон року", але засмутилася. Мені хотілося одразу все! І наступного року я отримала три "тарілки" – пригадувала співачка.
Для виходу на сцену 38-річна МакSім обрала свій улюблений лук – вечірня сукня ніжного фіолетового відтінку з відкритими плечима. Артистка виглядала просто приголомшливо. Вбрання ідеально підкреслювало тендітну фігуру зірки.
Зазначимо, що співачка не стала спілкуватися з представниками ЗМІ, які цікавились у неї про стан здоров'я. Вона лише подякувала за переживання.
До речі, зараз зірка ативно постить нові яскраві фото в Мережі. У чому секрет фотоуспіху – можете дізнатись за посиланням.
Що сталося з МакSім?
У червні 2021 року артистка провела концерт у Казані. Напередодні у неї піднялася температура, але зірка все одно вирішила виступити. Після цього її було госпіталізовано з високою температурою.
У лікарні у МакSім виявили ураження легень 40% та підтвердили пневмонію. Через кілька днів стан здоров'я почав погіршуватися, її підключили до апарату ШВЛ і ввели в штучну кому, аби знизити навантаження на внутрішні органи та запобігти кисневому голодуванню. Вже тоді співачка мала ураження легень понад 75%.
На початку серпня МакSім відключили від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому. Зараз артистка поступово повертається до звичного життя та вже встигла дати перші інтерв'ю. Тим часом фанати чекають якнайшидшого повернення артистки на сцену.
Читайте також:
- Співачка МакSім злякала Мережа своєю худорлявістю .
- МакSим заявила, що не пам'ятає концерт у Казані, після якого впала в кому
- Влаштували фотополювання зі смартфоном Xiaomi 11Т : як пройшов осінній інстаміт у парку "Беремицьке".