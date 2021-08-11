МакSим скоро з'явиться на публіці після коми? Чому про це говорять

МакSим не виступатиме на сцені ще рік / Фото: instagram.com/maksimartist

Співачці МакSим після виходу з коми буде потрібно тривале відновлення. Про це вже не раз говорили представники співачки. Але шанувальники все одно запитують про концерти, а в Мережі навіть з'явилося запрошення МакSим на спортивний захід . Публікацію можна побачити на сторінці в InstaStories Чемпіонату світу з пляжного футболу.

Але запрошення виявилося фейком. На сторінці МакSим ніяких публікацій в Stories немає. Піар-менеджер артистки Яна Богушевская стверджує , що виконавиця хіта "Знаешь ли ты" нічого не публікувала.

До слова, в найближчий рік співачка не даватиме концертів і не будет записувати пісні. Про це пише Газета.ру

Концертів, нових пісень жодним чином не буде як мінімум рік – лікарі суворо заборонили навіть займатися спортом. У неї дуже слабкі легені, буде довга терапія, – сказала Яна Богушевская.

Піар-менеджерка МакSим додала, співачка ще дуже слабка і ходить ледве-ледве і з дуже сильними запамороченнями.

Чому МакSим була в комі:

Нагадаємо, в червні відому російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані , перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

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