МакSим опублікувала перший пост в Instagram після коми: Я як і раніше дуже слабка

Співачка МакSим більше місяця перебувала в комі. На повне відновлення співачки піде багато часу. Їй поки лікарі заборонили співати

Співачка МакSим розповіла про своє самопочуття / Фото: instagram.com/maksimartist

Співачка МакSим вперше після коми звернулася до своїх шанувальників. Правда, поки тільки через пост в Instagram. Артистка зазначила, що її нарешті переводять в звичайну палату.

МакSим подякувала всім шанувальникам за підтримку і лікарям за порятунок. За словами співачки, вона не думала, що так довго була в комі.

Коли лікарі запитали мене, скільки, на мою думку, я пролежала в комі, я сказала два дні. Я не могла повірити, що минуло більше місяця , – написала артистка.

Співачку МакSим перевели з реанімації до звичайної палаты / Фото: instagram.com/maksimartist

Співачка розповіла про своє самопочуття.

Зараз я як і раніше дуже слабка, коли намагаюся ходити, починаються сильні запаморочення . Але я сподіваюся, що незабаром зможу опинитися вдома, щоб обійняти свою родину, – повідомила МакSим.

Як і її представник артистка додала, що перельоти і співати їй поки заборонені. Але вона не втрачає віри в краще.

Що трапилося з МакSим:

Нагадаємо, в червні відому російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані , Перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

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