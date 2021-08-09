МакSим опублікувала перший пост в Instagram після коми: Я як і раніше дуже слабка

Співачка МакSим вперше після коми звернулася до своїх шанувальників. Правда, поки тільки через пост в Instagram. Артистка зазначила, що її нарешті переводять в звичайну палату.
МакSим подякувала всім шанувальникам за підтримку і лікарям за порятунок. За словами співачки, вона не думала, що так довго була в комі.
Коли лікарі запитали мене, скільки, на мою думку, я пролежала в комі, я сказала два дні. Я не могла повірити, що минуло більше місяця , – написала артистка.
Співачка розповіла про своє самопочуття.
Зараз я як і раніше дуже слабка, коли намагаюся ходити, починаються сильні запаморочення . Але я сподіваюся, що незабаром зможу опинитися вдома, щоб обійняти свою родину, – повідомила МакSим.
Як і її представник артистка додала, що перельоти і співати їй поки заборонені. Але вона не втрачає віри в краще.
Що трапилося з МакSим:
Нагадаємо, в червні відому російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані , Перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.
Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.
Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:
Інші новини про МакSим:
- Лідер російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров написав вірш про співачку МакSим .
- МакSим може не повернутися на сцену – коментар лікаря.