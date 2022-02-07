Мама Бузової заступилася за доньку після чуток про її алкоголізм: А хто не п'є у 35 років?

Мама Ольги Бузової прокоментувала чутки про алкоголізм дочки / Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова не любить обговорювати відео, на яких відображена нетверезою . Телеведуча найчастіше заперечує. Тепер за дочку вирішила заступитися мама Ірина Олександрівна. Вона теж спростувала чутки, що її дочка страждає від алкогольної залежності.
Покажіть мені людину, яка не випивала у 35 років. Я здивуюсь, – сказала мама Ольги Бузової у програмі "Зірки зійшлися".
Як зазначила Ірина Олександрівна, вони з Ольгою можуть дозволити собі келих вина за вечерею.
Відповіла мама телеведучої на запитання, чому Бузова часто опиняється у лікарні . За словами Ірини Олександрівни, виною всьому стрес та щільний графік.
Їй ніколи відновлювати режим харчування і сну. Якщо ти весь час працюєш уночі, гормональний фон збивається
Нагадаємо, нещодавно Лоліта заступилася за Ольгу Бузову після гучного відео телеведучої у відпустці.
Раніше мама Ольги Бузової прокоментувала, чи робила її донька пластичні операції.