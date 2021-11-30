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Бузова потрапила до лікарні через серйозну травму руки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 07:50
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Відома російська телеведуча отримала травму руки. Якийсь час Бузова намагалася лікуватися вдома, але в результаті довелося звертатися за допомогою лікарів.
Ольгу Бузова госпіталізували
Ольгу Бузова госпіталізували / Фото: instagram.com/buzova86

Минулого тижня Ольгу Бузову змушена була лягти до клініки через проблем з рукою. За словами телеведучої, відновлення триватиме кілька місяців.

Декілька днів Бузова перебувала під наглядом лікарів, але потім пішла з лікарні через зйомки. Однак стан руки телеведучої не покращується, і вона змушена повернутися до клініки.

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Лягаю знову в стаціонар. Мені дуже потрібна моя рука. І я роблю все для того, щоб якнайшвидше відновити її, бо грудень — це аврал: стільки зйомок, стільки справ. Вивела мене трохи з ладу рука... Ну нічого, я вірю в те, що все налагодиться, – сказала Бузова у себе в InstaStories.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, у Ольги Бузової діагностували защемлення нерва на правій руці.

Цього року телеведуча не вперше має проблеми зі здоров'ям. На початку року Ольга була госпіталізована. Вона кілька днів провела у лікарні, закрила свою сторінку в Instagram, а що з нею сталося так і не розповіла. У Мережі подейкували, що у телеведучої виникли проблеми зі здоров'ям через наркотики. За телеведучу заступився Пилип Кіркоров.

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться у сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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