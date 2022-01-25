Мама Маші Єфросініної виглядає як її ровесниця: фотофакт

Як виглядає мама Маші Єфросініної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Сьогодні, 25 січня, мама популярної телеведучої Маші Єфросініної, яка травмувала обличчя перед зйомками, святкує день народження. Зіркова дочка показала фоловерам у Instagram, як виглядає 64-річна Людмила Павлівна.

Жінки не лише дуже схожі, що цілком логічно. Передплатників Маші також здивувало, наскільки молодшою за свій вік виглядає Людмила, а деякі навіть порівняли її з актрисою Меріл Стріп.

Реклама

Маша Єфросиніна поділилася фотографіями своєї мами / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Єфросініна додала зворушливе вітання мамі:

Мамусинко, у кожний твій Новий рік прошу тебе тільки про одне: будь у нас завжди! З днем народження, найпозитивніша людина на планеті.

Маша Єфросиніна з мамою / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Реклама

Єфросініна раніше зізналася, що з мамою вона завжди мала дуже теплі стосунки. У підлітковому віці майбутня зірка не соромилася ділитися з мамою найпотаємнішим.

Як виглядає мама Маші Єфросініної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

У коментарях до посту Маші її фоловери написали безліч компліментів її мамі й відзначили, як молодо та красиво вона виглядає:

Реклама

"Тепер зрозуміло, у кого ви така струнка та красива. Прекрасна матуся у вас!"

"Яка красуня ваша мама! З такою генетикою зрозуміло, у кого ви так чудово виглядаєте"

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

"Мама схожа на Меріл Стріп. Красива, прониклива та мудра"

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

"Як їй вдається? Часто бачу вашу маму, такий позитив виходить, заряд бадьорості та кохання. Вам дуже пощастило! Бережіть!"

"Яка вродлива жінка! З днем народження вас"

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

Нещодавно Маша Єфросініна поділилася історією про те, як її чоловік побився з 12 темношкірими хлопцями в Амстердамі.