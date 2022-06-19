MamaRika перенесла операцію та показала селфі після наркозу (фото)

MamaRika розповіла, що перенесла операцію

Буквально кілька днів тому MamaRika повідомила всіх своїх фанатів, що змушена взяти тайм-аут від соціальних мереж та на пару днів лягти лікарню.

Як виявилося, виконавиця перенесла операцію. Про це вона сама розповіла у Instagram після двох днів мовчання.

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Анастасія (справжнє ім'я співачки) опублікувала фото з лікарняної палати, де видно сліди від крапельниці на її руці.

Скріншот – instagram.com/mamarika_official

А це я на операції на чилі. Дякувати Богу, все пройшло успішно і ми вже вдома, – повідомила аудиторія MamaRika.

Також виконавиця показала фанатам селфі на лікарняному ліжку, зроблене відразу після того, як Анастасія відійшла від наркозу.

Очі відкрити ще складно – там ще мультики показують, – пожартувала співачка.

Скріншот – instagram.com/mamarika_official

Причину госпіталізації Анастасія поки що не поспішає розповідати. Раніше вона говорила, що на її самопочуття дуже вплинув стрес, який вона відчуває через війну в Україні.

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