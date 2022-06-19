MamaRika перенесла операцию и показала селфи после наркоза (фото)

MamaRika рассказала, что перенесла операцию / Фото: instagram.com/mamarika_official
Буквально пару дней назад MamaRika сообщила всем своим фанатам, что вынуждена взять тайм-аут от социальных сетей и на пару дней лечь больницу.
Как оказалось, исполнительница перенесла операцию. Об этом она сама рассказала в Instagram после двух дней молчания.
Анастасия (настоящее имя певицы) опубликовала фото из больничной палаты, на котором видно следы от капельницы на ее руке.
А это я на операции на чиле. Слава богу, все прошло успешно и мы уже дома, – сообщила аудитории MamaRika.
Также исполнительница показала фанатам селфи на больничной койке, сделанное сразу же после того, как Анастасия отошла от наркоза.
Глаза открыть еще сложно – там еще мультики показывают, – пошутила в сторис певица.
Причину госпитализации Анастасия пока не спешит рассказывать. Ранее она говорила, что на ее самочувствие очень сильно повлиял стресс, который она испытывает из-за войны в Украине.
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