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Олексій Вертинський переніс серйозну операцію: фанати зібрали гроші на лікування

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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16 червня, 10:59
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Сім'я українського актора Олексія Вертинського була змушена звернутися по допомогу в зборі коштів до шанувальників артиста – потрібну суму зібрали за ніч
Олексій Вертинський переніс складну операцію на серці
Олексій Вертинський переніс складну операцію на серці / Фото: instagram.com/vertinskiy_aleksey_

Через війну в Україні багато артистів втратили свій основний заробіток. Наприклад, нещодавно Оля Полякова зізналася, що її сім'я має фінансові труднощі.

З нестачею коштів на лікування зіткнувся і український актор Олексій Вертинський. 66-річний артист переніс серйозну операцію на серці, після якої виникли ускладнення. На лікування та реабілітацію Вертинського знадобилася чимала сума грошей.

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Організацією зборів зайнялася донька актора Ксенія Вертинська. На своїй сторінці в Instagram вона попросила шанувальників батька допомогти йому хоча б невеликою пожертвою.

На жаль, наша професія зараз не на часі, і самі ми не зможемо в повному обсязі оплатити лікування та реабілітацію... Я розумію, що дуже складні часи, але вірю у могутність наших людей, бо ми – українці. Будемо вдячні за будь-яку фінансову допомогу, бо вона маленька не буває, – написала Ксенія.

У результаті збір було закрито за добу після початку, адже небайдужі українці зібрали для Вертинського потрібну суму за ніч.

Люди, ви неймовірні. За ніч ми зібрали достатньо коштів на все потрібне! Я вам неймовірно вдячна. Якби я могла обійняти кожного, то зробила б це. Триматиму всіх у курсі справи. Плачу від захоплення. Дякую, – подякувала людям Ксенія.

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Раніше стало відомо, що у 28-річного Джастіна Бібера паралізувало частину обличчя.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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