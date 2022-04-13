Маріуполь має жити! alyona alyona закликає видворити "русскій мір" з українського міста

alyona alyona показала розбомблений окупантами Маріуполь / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official, Колаж: Сьогодні

alyona alyona продовжує боротись на інформаційному фронті та висвітлювати правду про всі ті злочини, які роблять окупанти на українській землі. Нині артистка вирішила показати, як виглядає Маріуполь після приходу "русского міра" та попросити для нашого міста допомоги.

alyona alyona була в Маріуполі двічі – у 2019-му на ГогольFest та 2021-му на MRPL City Festival. Зірка пригадує, що "це було перше побачене нею місто, яке зазнало біль, смерть та руйнування з 2014, але вистояло, залишилось українським та стрімко відбудовувалося".

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Але 24 лютого все змінилось – РФ підступно вторглася в Україну. І вже як півтора місяця окупанти рівняють Маріуполь з землею.

alyona alyona пам'ятає, як декілька років тому водій у Маріуполі розповідав про багатоповерхівки зі слідами обстрілів, будинки, які зазнали руйнувань, парк і заклади зі смачною їжею. Для неї Маріуполь завжди буде сильним, творчим, зеленим і квітучим містом з ароматом моря.

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Однак артистка хоче, щоб весь світ побачив місто таким, яким його зробив "русскій мір".

Я так хочу, щоб весь світ побачив, що там відбувається зараз! Щоб весь світ об'єднався для звільнення Маріуполя від російських загарбників! Маріуполь має жити. Маріуполь – це Україна, – додала співачка.

Раніше ми показували, як alyona alyona плете маскувальні сітки для ЗСУ.