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Свобода vs рабство. аlyona аlyona оригинально объяснила, чем украинцы отличают от россиян

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 марта, 11:23
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Украинская рэп-исполнительница активно борется на информационном фронте и объединяет вокруг себя единомышленников
аlyona аlyona оригинально объяснила, почему украинцы и россияне разные
аlyona аlyona оригинально объяснила, почему украинцы и россияне разные / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Идет семнадцатый день войны в Украине, начатой РФ. И когда весь мир называет Путина тираном, а саму Россию – агрессором, то некоторые русские деятели культуры говорят о "братском народе" и "миротворческой спецоперации".

Поэтому вслед за Златой Огневич рэп-исполнительница alyona аlyona решила в очередной раз отметить различия украинского народа и россиян. Мы всегда были, есть и будем разными нациями.

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В Instagram артистка опубликовала несколько креативных фотоколлажей, где сравнила образ жизни и ценности граждан Украины и РФ.

Россияне – стоят в очереди в Мак, а украинцы – в очереди в территориальную оборону.

аlyona аlyona о главных отличиях украинцев и россиян.
аlyona аlyona о главных отличиях украинцев и россиян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Россияне – гуглят, как обойти блокировку Apple Pay в стране, а украинцы – как делать "коктейль Молотова".

аlyona аlyona о главных отличиях украинцев и россиян.
аlyona аlyona о главных отличиях украинцев и россиян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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Россияне жалуются, что падает рубль, а украинцы – что в теробороне нет мест.

аlyona аlyona о главных отличиях украинцев и россиян.
аlyona аlyona о главных отличиях украинцев и россиян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Россияне плачут, что у них не работают мировые сервисы, а украинцы – слушают Spotify, пока собирают гуманитарную помощь.

аlyona аlyona о главных отличиях украинцев и россиян.
аlyona аlyona о главных отличиях украинцев и россиян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Россияне выбрали рабство, а украинцы – свободу.

аlyona аlyona о главных отличиях украинцев и россиян.
аlyona аlyona о главных отличиях украинцев и россиян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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В конце подборки аlyona аlyona процитировала понравившуюся главе Николаевской ОГА Виталию Киму фразу "о курице и вилке":

Страна, у которой на гербе курица, не победит страну, у которой на гербе вилка.

аlyona аlyona о главных отличиях украинцев и россиян.
аlyona аlyona о главных отличиях украинцев и россиян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Фолловерам понравилась такая сравнительная подборка. Некоторые даже предложили собственные отличия народов:

  • Гимн наш правдив на все 100%, у москалей же ложь ложью помазана.
  • А еще на трезубце написано слово "воля".
  • Они убегают от одного омоновца, в то время когда наш народ останавливает танки, БТР голыми руками. Мы разные.
  • Победа за нами.
Скриншот Instagram

Напомним, ранее Андрей Бедняков записал эмоциональное видеообращение к россиянам. Также Потап призвал Россию прекратить войну: Нам не нужен ваш "русский мир".

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
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Никита Добрынин Никита Добрынин
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Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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