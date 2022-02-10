MARUV розкрила правду про укршоубіз і пояснила, чому українські артисти їдуть до Росії

MARUV пояснила, чому українські артисти їдуть до Росії / Фото: instagram.com/maruvofficial, mos-holidays.ru

У своєму Instagram-акаунті MARUV, яка випустила пісню про вакцинацію, розповіла про мінуси українського шоу-бізнесу, а конкретніше – музичну сферу України.

Відповідаючи на запитання підписників, дівчина пояснила, чому вона та інші українські зірки їздять виступати до сусідньої країни, незважаючи ні на що.

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Тому що в Україні немає ані лейблів, ані філій найбільших стрімінгових сервісів. Погані справи з авторським правом і монетизацією. Сфера шоу-бізнесу та розважального контенту слабо розвинена. Усі артисти хочуть бути почутими, побаченими, отримувати гідний дохід з плодів своєї інтелектуальної власності. А для цього потрібна структура, яка добре працює, яка у нас, на жаль, не розвинена на належному рівні, – пише MARUV.

Скріншот: instagram.com/maruvofficial

Українські артисти завжди їздили до Росії з концертами. Після початку війни з РФ деякі з них відмовилися відвідувати країну, інші продовжують це робити досі. Хтось відкрито, хтось цей факт приховує. MARUV – одна з тих артисток, хто не гидує концертами в Москві та інших містах Росії і відкрито говорить про це в соцмережах.

У березні цього року у MARUV заплановано концерт у Москві. Водночас артистка продовжує виступати і у рідній Україні. Концерт у Києві співачка планує влаштувати вже восени.

Раніше MARUV у латексі вшанувала пам'ять дідуся піснею українською мовою.