Кожен вважає, що він – цензура: Маша Єфросініна – про скандали на Нацвідборі та хейт у соцмережах

Маша Єфросиніна відповіла на питання прихильників / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Можна було не стежити за Нацвідбором на Євробачення від України, адже всі соцмережі раз у раз рясніли заголовками та невтішними коментарями у бік організаторів. Нагадаємо, що Аліна Паш не представлятиме Україну на конкурсі через порушення правил. Наразі також ідуть переговори і, можливо, нашим представником буде Kalush Orchestra. Про це буде оголошено вже завтра.

Скандали не припиняються, хвиля обговорення та засудження на піку. І тепер своєю думкою на тему поділилася ведуча Нацвідбору Маша Єфросиніна. В інстаграм-сторіз вона заявила, що вона не має претензій до своєї роботи на заході.

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скріншот з інстаграму Маші Єфросиніної

Але ведуча висловила занепокоєння з приводу того, яке судилище врешті-решт влаштували ведучим після всіх невдач Нацвідбору, хоч вина за проколи лежить не на них.

скріншот з інстаграму Маші Єфросиніної

Єфросиніна наголосила на тому факті, що живе з відчуттям того, як сильно змінився світ і як легко тепер стати об'єктом хейту, загального несхвалення та ненависті.

скріншот з інстаграму Маші Єфросиніної

Ми продовжуємо стежити за ситуацією.

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Нагадаємо, Суспільне звільнило голову оргкомітету Нацвідбору Ярослава Лодигіна.