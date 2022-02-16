Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Рінат Ахметов у Маріуполі Рінат Ахметов у Маріуполі Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

MARUV вагітна

Дівчина Ектора

Кейт на ТВ

Велика прогулянка

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Аліна Паш відмовилася від участі у "Євробаченні-2022" від України

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 15:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рішення з приводу того, чи представлятиме Аліна Паш нашу країну на "Євробаченні" Суспільне мало ухвалити 18 лютого. Тепер, після великого скандалу, Паш вирішила сама відмовитись від участі
Аліна Паш зняла свою кандидатуру і не представлятиме Україну на "Євробаченні-2022"
Аліна Паш зняла свою кандидатуру і не представлятиме Україну на "Євробаченні-2022" / Фото: instagram.com/alinapash

Переможниця Нацвідбору на "Євробачення-2022" Аліна Паш офіційно відмовилася представляти Україну на конкурсі. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі "Євробачення". На жаль. Мені справді дуже жаль, – написала співачка.

Аліна Паш повідомила про своє рішення у Instagram
Аліна Паш повідомила про своє рішення у Instagram / Фото: instagram.com/alinapash

Реклама

Співачка наголосила, що у неї "немає армії піарників, менеджерів та юристів", щоб протистояти "всій цій атаці та тиску" в соцмережах. Також артистка зізналася, що їй надходили й погрози.

Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла до моєї країни у 2014 році, – пише Паш.

Рішення Аліни зняти свою кандидатуру з конкурсу було після новини, що Держприкордонслужба не змогла надати їй довідку, яку Аліна використала б як доказ того, що вона в 2015 році в'їхала в Крим з території України, а не Росії.

Через що виник скандал? Хронологія подій

Цього року Нацвідбір на "Євробачення" став одним із найскандальніших за всю історію. Аліна Паш перемогла у конкурсі, набравши 8 балів від журі та 7 від глядачів.

Реклама

Як до, так і після перемоги Аліни в соцмережах та ЗМІ активно стали обговорюватися два моменти – відвідування Аліною Криму у 2015 році та її поїздка до Росії у 2017-му.

13 лютого Суспільне опублікувало фото довідки, яку Аліна Паш надала як доказ того, що до Криму вона приїжджала легально – з території України.

Пізніше виявилося, що довідка – фейк. Аліна Паш заявила, що у всьому винен член її команди, який без її відома підробив довідку та надав її Суспільному.

Реклама

Крім цього, Держпрогранслужба заявила, що не може надати Аліні довідку про перетин кордону через те, що такі документи видаються протягом п'яти років з моменту поїздки.

Суспільне поки що ніяк не прокоментувало рішення Аліни.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
16 лютого. Френсіс Гальтон. Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту…
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти