Kalush Orchestra поїде на Євробачення замість Alina Pash? Суспільне звернулось до музикантів

Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі Нацвідбору. Тож колектив цілком може претендувати на участь у пісенному конкурсі

Чому гурт KALUSH вирішив взяти участь у Нацвідборі на "Євробачення-2022". / Фото: kalush.official

Днями переможниця Нацвідбору Alina Pash відмовилась брати участь у "Євробаченні-2022" через гучний скандал. Причиною стали підроблені документи, які команда співачки надала оргкомітету конкурсу.

Тож перед представниками конкурсу постало питання – хто ж займе місце Паш та зможе поїхати на вокальне змагання до Італії?

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17 лютого члени Організаційного комітету Національного відбору ухвалили рішення звернутися до Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на " Євробаченні-2022", повідомляє "Суспільне".

Нагадаємо, Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі та отримав загалом 14 балів, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів – від суддів.

Згідно з правилом Нацвідбору, у випадку припинення "Суспільним" участі у відборі учасника, який визначений/оголошений переможцем відбору, "Суспільне" має право ухвалити рішення про визначення представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів.

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На Нацвідборі Kalush Orchestra представив пісню Stefania, яку фронтмен Олег Псюк присвятив мамі:

До слова, "Євробачення-2022" відбудеться в італійському місті Турин на арені Pala Olimpico. Півфінали пройдуть 10 і 12 травня, а фінал — 14 травня.

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Конфлікт Kalush Orchestra і "Суспільного"

Нагадаємо, після результатів Нацвідбору гурт звинувачує організаторів у фальсифікації результатів – нібито бали були неправильно підраховані. Про це можуть свідчити помилки ведучих під час оголошення результатів голосування – Тимур Мірошниченко переплутав бали, турнірна таблиця зникла з екрану на сцені, і ніхто не зміг побачити підсумкові цифри.

Загалом національний відбір 2021 року можна назвати найскандальнішим в історії відборів в Україні. Раніше ми зібрали всі гучні курйози вокального конкурсу в одну добірку.