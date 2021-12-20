Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🚀 Ультиматум Росії НАТО 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни

Скандал з роляті

Зломовчання. Огляд

Крах Містера Біга

Новорічні фільми

Шоу "Маска". Сезон 2

Копія Ріанни
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Сестра Єфросініної та ексневістка Ющенка відзначила день народження у Москві (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 12:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ліза Ющенко з подругами повеселилася у популярному ресторані російської столиці – дивіться фото
Сестра Маші Єфросініної відзначила день народження у Москві
Сестра Маші Єфросініної відзначила день народження у Москві / Фото: viva.ua, instagram.com/liza_u

Ексневістка колишнього президента Ліза Ющенка сім років тому вийшла заміж вдруге. Її чоловік – російський бізнесмен, який жив у Майамі, потім у Монако, а потім повернувся до Москви.

Свій день народження, який був півроку тому, Ліза Ющенко відсвяткувала із подругами у розкішному московському ресторані La Marée. Знімками з вечірки вона поділилася у Instagram.

Реклама

Оце погуляли! А ще й відзначили мій др, який був півроку тому. Мої дівчата, дякую за настрій та емоції! Також весело входимо в Новий Рік, – написала в соцмережі Ліза Ющенко.

Ліза Ющенко відпочиває у Москві
Ліза Ющенко відпочиває у Москві / Фото: instagram.com/liza_u

Маша Єфросиніна залишила короткий коментар до посту сестри, вона написала: "Люблю тебе, дрищик".

Ліза Ющенко вийшла заміж за російського бізнесмена
Ліза Ющенко вийшла заміж за російського бізнесмена / Фото: instagram.com/liza_u

Реклама

Що відомо про особисте життя Лізи Ющенко

Ліза була заміжня за сином президента України Віктора Ющенка. Пара розлучилася наприкінці 2012 року. Ліза має двох дітей: старшу дочку Варю вона народила від Андрія Ющенка, а сина – від свого другого чоловіка, якого звуть Сергій.

Ліза Ющенко з донькою та сином
Ліза Ющенко з донькою та сином / Фото: instagram.com/liza_u

Чоловік також має доньку від першого шлюбу. Ліза та Сергій зіграли весілля у США в 2014 році, а пізніше стало відомо, що Ліза вагітна другою дитиною.

Реклама

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти