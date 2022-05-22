Маша Єфросиніна показала прощальний подарунок чоловіка та розплакалась

Маша Єфросиніна зі сльозами на очах розповіла про особливу прикрасу від чоловіка / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, Скріншот із відео

Наприкінця березня Маша Єфросиніна виїхала з дочкою Наною та сином Сашком за кордон. А чоловік ведучої залишився у Києві. Телезірка, як і багато українок, змушена жити у розлуці з коханим. Вона зізнається, що це дуже важко.

У новому випуску YouTube-проєкту "Взрослые девочки" Єфросиніна пригадала день свого від'їзду та те, як чоловік, проводжаючи їх на кордоні, подарував їй символічну прикрасу.

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Так, на прощання Тимур пов'язав на зап'ястя коханій жовто-синю стрічку, яку він носив на своєму рюкзаку з 2014 року.

Телеведуча отримала від чоловіка символічну жовто-синю стрічку / Фото: Скріншот із відео

Ця стрічка завжди була на рюкзаку мого чоловіка. Він повісив її собі у 2014 році, коли був Майдан і почалася війна. І ніколи її не знімав. Ходив з цим рюкзаком, мандрував, вона завжди в нього бовталася. І коли ми прощалися на кордоні, він мені її пов'язав і сказав: "Розв'яжу, коли ми побачимось", – зі сльозами на очах поділилась телеведуча.

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Єфросиніна каже, що вона досі носить цю стрічку, бо вважає її своїм талісманом.

Єфросиніна тепер не розлучається з цією прикрасою / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Своєю чергою Оля Полякова, яка веде разом з Єфросиніною проєкт, також вирішила показати свій особливий подарунок – це браслет, який їй подарувала дівчинка з Маріуполя.

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Це дівчинка зробила маленька, їй, мабуть, років сім. Вона була з Маріуполя, вони ледь вибралися звідти. Це було у Хорватії, на матчі. Я підійшла до трибун, і вона до мене підійшла і говорить: "Я хочу, щоб ви носили цей браслет як талісман". Я одягла і тепер завжди ношу. Так що дитинко, якщо ти мене бачиш, я ношу твій браслетик, – сказала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна зізналась, що вони з чоловіком пережили кризу у шлюбі під час війни.

Також ми писали, що місяць тому Оля Полякова поспілкувалася з Ксенією Собчак про війну в Україні. Згодом співачка пояснила українцям, навіщо дала інтерв'ю скандальній журналістці.