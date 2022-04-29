Маша Ефросинина о разлуке с мужем: "Впервые увидела, как он плачет"

Украинская ведущая рассказала о жизни с мужем на расстоянии и призналась, почему избегает любых романтических разговоров и проявлений

Как Маша Ефросинина переживает разлуку с мужем - видео / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Первый месяц войны ведущая Маша Ефросинина оставалась дома в Украине, а в конце марта решила выехать с детьми за границу. Тогда же звезда на неопределенный срок простилась с мужем, что оказалось очень трудным для каждого члена их семьи.

Об этом Мария рассказала в интервью с Лилией Ребрик для канала "Украина", опубликованном в YouTube.

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Дети впервые видели, как он плачет. Мы никогда не расставались так долго. 2 мая будет 20 лет, как мы познакомились, и это будет наше первое 2 мая в разлуке, – призналась Ефросинина.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев стараются ежедневно поддерживать связь, но иногда созваниваться не удается и приходится перебиваться сообщениями. По словам ведущей, муж запрещает ей проявлять чувства и плакать.

Мы с ним говорили об этом, и он сказал, что ему не становится легче, когда я плачу. Хочет видеть нас улыбающимися, слышать, как мы живем и заботимся друг о друге. Радуется историям о том, что мы приобрели собаке новую кровать или сын нарвал мне цветов. А так все у нас сухо происходит, потому что, если дать себе проявления нежности – я раскисаю, – призналась телезвезда.

И если нежности и романтике ведущая говорит "нет", то абсолютно приземленные капли внимания считает чем-то очень важным:

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Последний романтический момент у нас был, когда он по видеосвязи показал мне орхидеи, которые растут у нас дома. Я очень люблю цветы, и у нас на подоконнике в квартире очень много орхидей. Он показал мне, как красиво они расцвели и заверил, что ухаживает за ними. Мне стало так приятно, вот это романтика, – улыбаясь, рассказала Маша Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, какие сообщения ей писали российские блогеры, когда она просила не молчать о войне.