Маша Полякова знялася у провокаційній фотосесії: згадуємо й інші її зухвалі образи

Маша Полякова знову змусила всіх про себе говорити / Фото: Instagram/mashapolyakova

На своїй сторінці в Інстаграм 16-річна Маша Полякова поділилася кадрами зі своєї нової фотосесії. Як завжди, фото доньки Олі Полякової викликали небувалий резонанс. Щоб побачити більше фото, гортайте карусель.

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Судячи з коментарів, більшості фанатів сподобалася фотосесія, хтось порівняв дівчину навіть із Монікою Беллуччі. Були й ті, хто назвав кадри надто вульгарними.

Але Маша Полякова не з тих, хто слухає хейтерів, а публікує те, що їй подобається. Пропонуємо вам згадати й інші зухвалі образи дочки Полякової.

Дівчина не соромиться показувати поцілунки з хлопцем.

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Маша Полякова зі своїм хлопцем / Фото: instagram.com/mashapolyakova

І стилізовані зйомки.

Дочка Полякової з хлопцем / Фото: instagram.com/mashapolyakova

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У несподіваному образі з ельфійськими вушками.

Маша любить епатувати / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Фото у купальнику – свята справа на відпочинку.

Маша часто публикує фото в купальнику / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Дівчина любить фотографуватися / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Ми впевнені, невдовзі харизматична красуня знову порадує всіх новими кадрами, а отже, слідкуйте за оновленнями.

Також голосуйте, на кого більше схожий син Потапа та Ірини Горової.