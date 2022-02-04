Маша Полякова знялася у провокаційній фотосесії: згадуємо й інші її зухвалі образи

Маша Полякова знову змусила всіх про себе говорити / Фото: Instagram/mashapolyakova
На своїй сторінці в Інстаграм 16-річна Маша Полякова поділилася кадрами зі своєї нової фотосесії. Як завжди, фото доньки Олі Полякової викликали небувалий резонанс. Щоб побачити більше фото, гортайте карусель.
Судячи з коментарів, більшості фанатів сподобалася фотосесія, хтось порівняв дівчину навіть із Монікою Беллуччі. Були й ті, хто назвав кадри надто вульгарними.
Але Маша Полякова не з тих, хто слухає хейтерів, а публікує те, що їй подобається. Пропонуємо вам згадати й інші зухвалі образи дочки Полякової.
Дівчина не соромиться показувати поцілунки з хлопцем.
І стилізовані зйомки.
У несподіваному образі з ельфійськими вушками.
Фото у купальнику – свята справа на відпочинку.
Ми впевнені, невдовзі харизматична красуня знову порадує всіх новими кадрами, а отже, слідкуйте за оновленнями.
Також голосуйте, на кого більше схожий син Потапа та Ірини Горової.