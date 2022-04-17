Меган Маркл і принц Гаррі з'явилися на гала-вечорі і зворушили всіх поцілунком

Знаменита пара не ховала почуттів під час заходу / Фото: Getty Images
Шанувальники герцогів Сассекських у захваті: у ці дні вони перебувають з офіційним візитом в Нідерландах, і тепер від них з'являється все більше новин, а також приводів обговорювати нові образи Меган Маркл. І після вчорашньої появи знаменитої пари на публіці всі тільки й говорять про зворушливий прояв почуттів закоханих.
Вчора ввечері королівська пара прибула на урочисту церемонію відкриття "Ігор нескорених", які заснував та якими продовжує опікуватися принц Гаррі.
Подружжя вийшли на стадіон до учасників та гостей, тримаючись за руки. І Меган, і Гаррі виступили з промовою. Також усі стали свідками зворушливого моменту, як герцоги Сассекські не стримали почуттів.
Їхній поцілунок на сцені зараз обговорюють усі.
Після цього вони спостерігали за виступами інших із зали.
Образ герцогині точно удостоївся компліментів. Вона вибрала стильний топ із відкритими плечима та чорні прямі штани.
Ми з нетерпінням чекаємо на нову появу пари на публіці!
Також у Мережі обговорюють, чому принци Вільям і Гаррі не зустрілися у Лондоні.
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