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Зустріч не відбулася: принци Вільям та Гаррі проігнорували один одного під час візиту Сассексів до Лондона

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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16 квітня, 13:27
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Західна преса обговорює відсутність діалогу між знаменитими братами. Схоже, що конфлікт у стадію примирення так і не прийшов
Схоже, потепління у стосунках герцогів очікувати не доводиться
Схоже, потепління у стосунках герцогів очікувати не доводиться / Фото: Getty Images

Приїзд Меган Маркл та принца Гаррі до Лондона – подія для їх шанувальників довгоочікувана. Вчора вони вперше з'явилися на публіці у Європі після офіційного складання королівських обов'язків. І вже є нова порція чуток від інсайдерів щодо Сассексів.

Відмітимо, що зустріч герцогів Сассекських з королевою та принцом Чарльзом пройшло під завісою таємниці для преси. Візит вийшов досить несподіваним, але на хвилі чуток про те, як Сассексів "скасовують" через їхню зневагу королеви, – приїзд до Лондона – цілком логічний.

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Меган Маркл і принц Гаррі використали свій тур до Нідерландів у рамках "Ігор нескорених" як привід зустрітися з членами монаршої сім'ї, а в пасхальний тиждень для багатьох цей візит став приводом говорити про "покаяння" пари за низку зухвалих вчинків за останні 2 роки.

Меган Маркл і принц Гаррі вперше за два роки приїхали до Лондона
Меган Маркл і принц Гаррі вперше за два роки приїхали до Лондона / Фото: Getty Images

Щоправда, не всі виявили готовність до спілкування. Повідомляється, що Сассекси не бачилися з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон під час свого швидкоплинного візиту до Великобританії. Про це говорить королівський експерт видання ITV Кріс Шіп. За його словами, єдиним членом сім'ї, якого так і не зустрів Гаррі, став його старший брат. За офіційною версією, герцоги Кембриджські з дітьми знаходяться у відпустці в горах, тому тимчасово відсутні у Великобританії.

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Але незрозуміло, хто включив ігнор: принц Вільям поїхав, щоб не бачити брата, чи принц Гаррі спеціально запланував візит у такі дати, щоб Вільям був відсутній.

Принци Вільям та Гаррі
Принци Вільям та Гаррі / Фото: Getty Images

Питання залишається відкритим. Але поки що зрозуміло одне: відносини братів залишаються натягнутими. Ситуація стала лише гіршою після того скандального інтерв'ю Меган і Гаррі Опре, де вони відкрито звинуватили королівську родину Великої Британії у расизмі. А якщо додати ще й відмову виконувати королівські обов'язки, через що у Кейт та Вільяма в рази додалося роботи, цілком зрозуміло, що у спадкоємця корони не виникає бажання поспілкуватися з братом.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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