Меган Маркл и принц Гарри появились на гала-вечере и умилили всех поцелуем

Знаменитая пара не скрывала чувств на мероприятии / Фото: Getty Images

Поклонники герцогов Сассекских в восторге: в эти дни они находятся с официальным визитов в Нидерландах, и в теперь от них появляется все больше новостей, а также поводов обсуждать новые образы Меган Маркл. И после вчерашнего появления знаменитой пары на публике все только и говорят, что о трогательном проявлении чувств влюбленных.

Вчера вечером королевская пара прибыла на торжественную церемонию открытия "Игр непобежденных", которые основал и которыми продолжает опекаться принц Гарри.

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Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Супруги вышли на стадион к участникам и гостям, держась за руки. И Меган, и Гарри выступили с речью. Также все стали свидетелями трогательного момента, как герцоги Сассекские не сдержали чувств.

Пара не сдерживала чувств / Фото: Getty Images

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Их поцелуй на сцене сейчас обсуждают все.

Поцелуй Меган и Гарри теперь у всех на устах / Фото: Getty Images

После также они наблюдали за выступлениями других из зала.

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Церемония открытия "Игр непобежденных" удалась / Фото: Getty Images

Образ герцогини точно удостоился комплиментов. Она выбрала стильный топ с открытыми плечами и черные прямые брюки.

Образ герцогини удостоился комплиментов / Фото: Getty Images

Мы с нетерпением ждем нового появления пары на публике!

Также в Сети обсуждают, почему принцы Уильям и Гарри не встретились в Лондоне.

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