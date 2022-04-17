Меган Маркл и принц Гарри появились на гала-вечере и умилили всех поцелуем

Знаменитая пара не скрывала чувств на мероприятии / Фото: Getty Images
Поклонники герцогов Сассекских в восторге: в эти дни они находятся с официальным визитов в Нидерландах, и в теперь от них появляется все больше новостей, а также поводов обсуждать новые образы Меган Маркл. И после вчерашнего появления знаменитой пары на публике все только и говорят, что о трогательном проявлении чувств влюбленных.
Вчера вечером королевская пара прибыла на торжественную церемонию открытия "Игр непобежденных", которые основал и которыми продолжает опекаться принц Гарри.
Супруги вышли на стадион к участникам и гостям, держась за руки. И Меган, и Гарри выступили с речью. Также все стали свидетелями трогательного момента, как герцоги Сассекские не сдержали чувств.
Их поцелуй на сцене сейчас обсуждают все.
После также они наблюдали за выступлениями других из зала.
Образ герцогини точно удостоился комплиментов. Она выбрала стильный топ с открытыми плечами и черные прямые брюки.
Мы с нетерпением ждем нового появления пары на публике!
Также в Сети обсуждают, почему принцы Уильям и Гарри не встретились в Лондоне.
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