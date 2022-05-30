Меган Маркл і принц Гаррі стануть "частиною натовпу" на ювілеї королеви – експерти

Меган Маркл та принц Гаррі не візьмуть участь у більшості заходів на честь ювілею королеви / Фото: Getty Images

Вже за кілька днів вся Великобританія вітатиме її Величність із Платиновим ювілеєм правління. У списку запрошених виявилося й сімейство герцогів Сассекських.

Єдина умова, яка стосуватиметься принца Гаррі та Меган Маркл, – вони не зможуть приєднатися до королівської родини на балконі Букенгемського палацу під час параду. Оскільки, за рішенням королеви, переважно заходів на вшанування свята зможуть бути лише члени сім'ї, виконують королівські обов'язки.

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У зв'язку з цим у королівських експертів з'явилися підстави припускати, що Сасекські будуть не більш як "частиною натовпу" на урочистості.

Вперше ви побачите Меган і Гаррі на публіці під час святкування в п'ятницю, на службі на честь Дня подяки в соборі Святого Павла, там вони будуть лише частиною натовпу, що сидить на церковній лаві, – заявило джерело. Page Six.

Незважаючи на такі заяви, пильної уваги з боку громадськості сім'ї уникнути все ж таки не вдасться. Адже планується, що на святкування Меган та Гаррі прибудуть зі своїми дітьми – Арчі та Лілібет. Приїзд молодших членів сім'ї Сассекських буде дуже знаковим, адже королева Єлизавета за рік ще не мала можливості познайомитись із правнучкою.

Можливо, що герцоги все ж таки зможуть налагодити мир з іншими членами королівської родини. Адже поки що королівські експерти припускають "холодну" зустріч принців Гаррі та Вільяма.