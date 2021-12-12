Меган Маркл, Кім Кардаш'ян та Кеті Перрі: зірки, у яких обранці дуже схожі на їхніх колишніх (фото)

У Меган Маркл, Кеті Перрі та Кім Кардаш'ян певний типаж хлопців / Фото: Getty Images, instagram.com/katyperry, instagram.com/kimkardashian

Якщо вірити твердженням психологів, то кожна людина має свій типаж, за яким вона підбирає собі другу половинку. Якщо у звичайних людей схожість між обранцями залишається непоміченою, то у зірок це стає приводом для численних обговорень.

Кеті Перрі

Усі три її обранця дуже схожі між собою. З Расселом Брендом співачка одружилася в 2009 році, але разом вони прожили декілька місяців і подали на розлучення.

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У 2012 році Кеті закрутила трирічний роман із гітаристом Джоном Меєром, вже тоді шанувальники відзначили схожість між "ексом" зірки та її новим бойфрендом.

Наступним обранцем Перрі став відомий актор Орландо Блум. Очевидно, що виконавиця віддає перевагу карооким брюнетам.

Рассел Бренд, Джон Мейєр, Орландо Блум / Фото: Getty Images

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Ніколь Кідман

На початку 90-х актори Ніколь Кідман та Том Круз стали найпопулярнішою голлівудською парою. Десятирічному шлюбу зірок завадило захоплення Круза релігійною сектою. Ніколь не витримала цього та розлучилася з ним.

Екс-бойфренд актриси швидко знайшов собі нове кохання, а ось вона довгий час була одинокою, поки не зустріла співака Кіта Урбана і незабаром вийшла за нього заміж.

З першого погляду, виконавець майже не схожий на Тома Круза, але всі сумніви зникають, як тільки він починає усміхатися.

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Том Круз и Кіт Урбан / Фото: Getty Images

Джіджі Хадід

Всесвітньо відома модель виявилася падкою на творчих красенів. Її колишній хлопець американський артист Джо Джонас, який зараз уже одружений із зіркою "Гри престолів" Софі Тернер, зачарував Джіджі чуйним голосом і пронизливим поглядом темних очей.

Зі своїм теперішнім обранцем Зейном Маліком Хадід перебуває у напружених стосунках – пара на межі розлучення через різкі прояви агресії з боку співака. Але схожість між Джо та Зейном очевидна.

Зейн Малік и Джо Джонас / Фото: Getty Images

Кім Кардаш'ян

Типаж найпопулярнішої представниці зіркової родини Кардаш'ян – темношкірі чоловіки з потягом до репу. Кім мала багато різних хлопців, та й зараз вона, як пишуть ЗМІ, зустрічається з блондином Пітом Девідсоном, але найдовше зірка пробула саме з Каньє Вестом і Рей Джейєм.

Рей Джей и Каньє Вест / Фото: Getty Images

Меган Маркл

До заміжжя з принцом Гаррі Меган була одружена з продюсером Тревором Енгельсоном. Цей факт із життя актриси обурив англійську громадськість, коли стало відомо про стосунки Маркл з представником монаршої сім'ї.

З Тревором герцогиня була разом дев'ять років, з яких два роки вони прожили як подружжя.

Якщо порівняти знімки принца та продюсера, то неможливо не помітити між ними явну схожість у рисах обличчя та міміці.

Принц Гаррі та Тревор Енгельсон / Фото: Getty Images

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