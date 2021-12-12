Меган Маркл, Ким Кардашьян и Кэти Перри: звезды, у которых избранники очень похожи на их бывших (фото)

У Меган Маркл, Кэти Перри и Ким Кардашьян определенный типаж парней / Фото: Getty Images, instagram.com/katyperry, instagram.com/kimkardashian
Если верить утверждениям психологов, то у каждого человека существует свой типаж, по которому он подбирает себе вторую половинку. Если у обычных людей схожесть между избранниками остается незамеченной, то у звезд это становится поводом для многочисленных обсуждений.
Кэти Перри
Все три ее избранника очень похожи между собой. С Расселом Брэндом певица вступила в брак в 2009 году, но вместе они прожили несколько месяцев и подали на развод.
В 2012 году Кэти закрутила трехлетний роман с гитаристом Джоном Мэйером, уже тогда поклонники отметили схожесть между "эксом" звезды и ее новым бойфрендом.
Следующим избранником Перри стал известный актер Орландо Блум. Очевидно, что исполнительница предпочитает кареглазых брюнетов.
Николь Кидман
В начале 90-х актеры Николь Кидман и Том Круз стали самой популярной голливудской парой. Десятилетнему браку звезд помешало увлечение Круза религиозной сектой. Николь не выдержала этого и развелась с ним.
Экс-бойфренд актрисы быстро нашел себе новую любовь, а вот она долгое время была одинока, пока не встретила певца Кита Урбана и вскоре вышла за него замуж.
С первого взгляда, исполнитель почти не похож на Тома Круза, но все сомнения улетучиваются, как только он начинает улыбаться.
Джиджи Хадид
Всемирно известная модель оказалась падкой на творческих красавчиков. Ее бывший парень американский артист Джо Джонас, который сейчас уже в браке со звездой "Игры престолов" Софи Тернер, очаровал Джиджи чутким голосом и пронзительным взглядом темных глаз.
Со своим теперешним избранником Зейном Маликом Хадид находится в напряженных отношениях – пара на грани развода из-за резких проявлений агрессии со стороны певца. Но схожесть между Джо и Зейном очевидная.
Ким Кардашьян
Типаж самой популярной представительницы звездной семьи Кардашьян – темнокожие мужчины с тягой к рэпу. У Ким было много разных парней, да и сейчас она, как пишут СМИ, встречается с блондином Питом Дэвидсоном, но дольше всего звезда пробыла именно с Канье Вестом и Рей Джейем.
Меган Маркл
До замужества с принцем Гарри Меган была в браке с продюсером Тревором Энгельсоном. Этот факт из жизни актрисы возмутил английскую общественность, когда стало известно об отношениях Маркл с представителем монаршей семьи.
С Тревором герцогиня была вместе целых девять лет, из которых два года они прожили как супруги.
Если сравнить снимки принца и продюсера, то невозможно не заметить между ними явную схожесть в чертах лица и мимике.
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