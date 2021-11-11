Рідні Кім Кардаш'ян не схвалюють її нового роману. Все через Каньє Веста

У ЗМІ все частіше говорять про роман Кім Кардаш'ян з американським коміком Пітом Девідсоном, але поки пара не готова коментувати стосунки

Рідні Кім Кардаш'ян переживають, як Каньє Вест відреагує на її новий роман / Фото: Getty Images, скриншот

За чутками, відносини Кім Кардаш'ян та Піта Девідсона стрімко розвиваються. Близькі зірки реаліті-шоу переживають, як до таких змін в особистому житті колишньої дружини поставиться Каньє Вест.

Усі в сім'ї переживають, як Каньє відреагує на те, що Кім проводить так багато часу з Пітом. Каньє нещодавно сказав, що все ще хоче бути з нею. Так що він не може добре до цього ставитися, – розповів інсайдер в бесіді з Page Six.

Каньє Вест / Фото: Getty Images

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До слова, хоч Каньє нещодавно у новому інтерв'ю зізнався, що не хоче розлучатися з Кім , але днями у Мережі заговорили про роман репера з моделлю яка вдвічі молодша за нього.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Каньє Вест уклали шлюб у 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У пари четверо дітей: дочки Норт і Чикаго та сини Сейнт та Псалм. На початку року Кім Кардаш'ян офіційно оголосила, що розлучається з Каньє Вестом.

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