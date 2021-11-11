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Рідні Кім Кардаш'ян не схвалюють її нового роману. Все через Каньє Веста

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 14:28
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У ЗМІ все частіше говорять про роман Кім Кардаш'ян з американським коміком Пітом Девідсоном, але поки пара не готова коментувати стосунки
Рідні Кім Кардаш'ян переживають, як Каньє Вест відреагує на її новий роман
Рідні Кім Кардаш'ян переживають, як Каньє Вест відреагує на її новий роман / Фото: Getty Images, скриншот

За чутками, відносини Кім Кардаш'ян та Піта Девідсона стрімко розвиваються. Близькі зірки реаліті-шоу переживають, як до таких змін в особистому житті колишньої дружини поставиться Каньє Вест.

Усі в сім'ї переживають, як Каньє відреагує на те, що Кім проводить так багато часу з Пітом. Каньє нещодавно сказав, що все ще хоче бути з нею. Так що він не може добре до цього ставитися, – розповів інсайдер в бесіді з Page Six.

Каньє Вест
Каньє Вест / Фото: Getty Images

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До слова, хоч Каньє нещодавно у новому інтерв'ю зізнався, що не хоче розлучатися з Кім , але днями у Мережі заговорили про роман репера з моделлю яка вдвічі молодша за нього.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Каньє Вест уклали шлюб у 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У пари четверо дітей: дочки Норт і Чикаго та сини Сейнт та Псалм. На початку року Кім Кардаш'ян офіційно оголосила, що розлучається з Каньє Вестом.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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