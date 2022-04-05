Меладзе, який виступав проти війни в Україні, повернувся до концертів у Росії

Валерій Меладзе повернувся до концертів у росії / Фото: instagram.com/meladzevalerian
Валерій Меладзе, схоже, витримав паузу та повернувся до концертної діяльності. Артист ще 24 лютого закликав зупинити війну, після чого потрапив до чорного списку російського музичного каналу .
Подейкували, що через це Меладзе не зможе виступати на території Росії, що його "скасують". Але це не так. Принаймні щодо малих майданчиків.
Так, напередодні Валерій Меладзе дав концерт на приватному заході у Санкт-Петербурзі.
Десь у Пітері зараз виступає Валерчик. На дні народження подруга. Вітаю, звичайно, але, як ви розумієте, не від щирого серця, – повідомляється в Telegram-каналі Admin.anshlak .
У коментарях аудиторія журиться з приводу виступу Валерія Меладзе – мовляв, як він сміє співати у Росії після всього, що наговорив?
- "А це нормально взагалі після всього, що він наговорив?"
- "Вони з Брежнєвою за бабки, і чималі, літають у РФ працювати"
- "Валерія повія"
- "За 70 шматків євро готовий виступити хоч в Усть вжопінську"
Нагадаємо, з російських артистів Максим Галкін та Валерій Меладзе одними з перших прокоментували вторгнення Росії до України.
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