Меладзе, который выступал против войны в Украине, вернулся к концертам в россии

Валерий Меладзе вернулся к концертам в россии / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Валерий Меладзе, похоже, выдержал паузу и вернулся к концертной деятельности. Артист еще 24 февраля призывал остановить войну, после чего попал в черный список российского музыкального канала.

Поговаривали, что из-за этого Меладзе не сможет выступать на территории рф, что его "отменят". Но это не так. По крайней мере, что касается малых площадок.

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Так, накануне Валерий Меладзе дал концерт на частном мероприятии в Санкт-Петербурге.

Где-то в Питере сейчас выступает Валерчик. На дне рождения подруги. Поздравляю, конечно, но, как вы понимаете, не от всей души, – сообщается в Telegram-канале Admin.anshlak.

Валерий Меладзе выступил в Санкт-Петербурге / Фото: https://t.me/kgavrilovnanews/7458

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В комментариях аудитория сокрушается на Валерия Меладзе – мол, как он смеет выступать в россии после всего, что наговорил?