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MELOVIN заспівав гімн на Львівському вокзалі, підтримуючи всіх, хто змушений залишати дім через війну

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22 березня, 09:55
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Популярний український артист зараз використовує свій талант, щоб морально підтримувати всіх, хто опинився у непростій ситуації
MELOVIN виконав гімн України
MELOVIN виконав гімн України / Фото: instagram.com/melovin_official

Прямо зараз мільйони українців змушені залишати свої будинки через російського вторгнення, рятуючи себе та рідних під бомбардуванням та пострілами в спину від окупантів. Ми дуже віримо у наших захисників, але також у такий непростий час нам усім дуже потрібна підтримка. Підтримати співвітчизників своєю музикою вирішив музикант MELOVIN.

Популярний артист, який нещодавно випустив мотивуючу пісню "Не зволікай", зараз знаходиться у Львівській області. Про це він розповідав у новому інтерв'ю. MELOVIN зізнавався, що намагається всіляко допомагати інформаційно та матеріально, а вчора виступив на центральному залізничному вокзалі, щоб підтримати вимушених біженців своїм голосом.

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В інстаграмі MELOVIN поділився уривком виступу, де він виконує гімн України.

Віримо, що чуттєве виконання гімну – найріднішої для всіх українців композиції – стане тією необхідною для всіх підбадьорливою ноткою.

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До речі, раніше Святослав Вакарчук дав концерт біля Львівського вокзалу.

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