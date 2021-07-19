Менеджерка МакSим про стан співачки: Лікарі не дають ніяких гарантій

Менеджерка співачки Маргарита Соколова зазначила, стан МакSим поки далекий від стабільного, він постійно змінюється то в кращу, то в гіршу сторону

Менеджерка МакSим прокоментувала чутки про стан здоров'я співачки / Фото: instagram.com/maksimartist, instagram.com/sokllovamargarita

Інформація про здоров'я МакSим, яка знаходиться в комі у важкому стані, суперечлива. Шанувальники уважно стежать не тільки за новинами про співачку, а й за сторінкам менеджерів артистки в соцмережах. Менеджерка співачки Маргарита Соколова спростувала чутки про проблеми з легенями і попросила вірити в краще, але в коментарях журналістом зізналася, що поки лікарі не поспішають давати гарантій. Про це пише MK.RU.

"Лікарі не дають ніяких гарантій. Стан то туди гойдається, то сюди ... Стабільно важкий стан, з якимись мінімальними поліпшеннями", – сказала Маргарита Соколова.

Співачка МакSим знаходиться в тяжкому стані / Фото: instagram.com/maksimartist

Раніше менеджерка співачки говорила, що більш детально про стан здоров'я МакSим їй стане відомо в понеділок.

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Нагадаємо, російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 80%.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

Раніше лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров написав вірш про співачку МакSим.