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Директорка МакSим спростовує чутки, що у співачки відмовила права легеня: Чекаємо понеділка

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
18 липня, 10:02
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Вчора з'явилася суперечлива інформація про те, що у артистки почалося погіршення. Ці новини йшли врозріз з недавньою заявою її директорки про поліпшення стану
Директор МакSим спростувала інформацію, що у неї відмовило легке
Директор МакSим спростувала інформацію, що у неї відмовило легке / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Тепер же директорка МакSим заперечує інформацію, що у співачки відмовляє права легеня. Згідно з нещодавніми страхаючими новинами, рентген показав, що у співачки нібито перестає працювати права легеня і там збільшуються кісти й порожнини. Також повідомлялося, що ці проблеми позначилися на серці, що в цілому призвело до погіршення стану. Однак за словами директора МакSим, навіть родичі не мають такої детальної інформації про її здоров'я.

Як написала директорка зірки Маргарита Соколова в Instagram, лікарі, які мають у своєму розпорядженні всю інформацію, перебувають на вихідних, а сама артистка нині під наглядом чергових лікарів.

Знову розривається телефон і бомблять в директ. Відповім так, я не знаю хто знову скинув інфу про стан Марини. Таку інфу навіть згідно із законом заборонено видавати без згоди на те родичів, – написала директор співачки.

Маргарита Соколова додала, що до понеділка жодних уточнень про здоров'я МакSим не буде.

Мою інформацію прошу зрозуміти саме так! Марина перебуває під чуйним наглядом! Їй налається вся необхідна допомога і дуже велика увага! Але лікуючий лікар має повну картину динаміки. І необхідна саме його думка і його коментарі, – додала директорка зірки.

Нові подробиці про стан здоров'я МакSим
Нові подробиці про стан здоров'я МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Нагадаємо, російську співачку МакSим госпіталізували одразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, однак було прийнято рішення не скасовувати виступ. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія та ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і під'єднали до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 80%.

Раніше лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров написав вірш про співачку МакSим.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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