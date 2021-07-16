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"Все ждут, когда умерт МакSим": Сергій Шнуров написав вірш про співачку

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
16 липня, 19:39
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Лідер російського гурту "Ленінград" опублікував вірш, в якому висловив свої обурення стосовно публічної скорботи по знаменитим артистам
Сергій Шнуров написав скандальний вірш про співачку МакSим, яка знаходиться в критичному стані
Сергій Шнуров написав скандальний вірш про співачку МакSим, яка знаходиться в критичному стані / Фото: instagram.com/shnurovs, instagram.com/maksimartist

Багато людей стежать за станом співачки МакSим, яка зараз перебуває в штучній комі. Кожен день з'являється інформація про її здоров'я – артистці стає то гірше, то краще.

Нещодавно ми повідомили про те, що від COVID-19 помер легендарний музикант і актор Петро Мамонов. Сергій Шнуров на тлі новини про смерть Петра написав вірш, в якому обурюється тим, як люди публічно сумують про артистів. Він також заявив, що "всі чекають смерті МакSим", щоб скоріше написати про неї пост в соцмережах і "зібрати трафік і лайки".

Чем бы питались блогеры на свете?
Они, как воронье на труп летят.
Когда б не смерть сегодняшняя Пети,
То на безрыбье б постили котят.
Все попрощались, кланяясь засим.
Забыли. Люди жаждут новостей.
Все ждут, когда уже умрёт Максим,
Чтоб некрологи стряпать всех мастей.
И собирать просмотры с ними лайки, – пише Шнуров

Далі у вірші Шнуров написав, що він би міг "теж посумувати", але він "не гуманіст".

Співачка МакSим знаходиться у важкому стані
Співачка МакSим знаходиться у важкому стані / Фото: instagram.com/maksimartist

Зазначимо, що директорка співачки МакSим Маргарита Соколова в інтерв'ю телеканалу "Зірка" заявила, що стан артистки покращився. Однак поки рано говорити про одужання співачки, оскільки процес відновлення триватиме ще дуже довго.

Відновлення і регенерація тканин – це все займе час. Треба набратися терпіння", – розповіла вона.

Раніше з'явилася інформація про те, що у МакSим почалося запалення головного мозку.

Дивіться повний виступ МакSим з концерту в Казані, на якому їй стало погано:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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