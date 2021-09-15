Єфремов залишиться відбувати повний строк в колонії – суд відхилив прохання актора

Актор Михайло Єфремов / Фото: Getty Images

Михайло Єфремов відбуває покарання у виправній колонії в Білгородській області за смертельне ДТП в Москві, в якому він був визнаний винним. За словами сестри Михайла, він почав втрачати зір. Невідомо, що буде далі, адже перебувати в колонії артист буде ще сім років.

Сьогодні в Москві відбулося судове слухання, на якому актор з адвокатами спробував домогтися пом'якшення вироку. На жаль, суд прохання відхилив. Про це повідомляє "СтарХит".

Повідомляється, що під час судового засідання 57-річний Єфремов взяв слово і розповів про передісторію ДТП, винуватцем якої він опинився. Він зізнався, що почав зловживати алкоголем через низку проблем і переживань, зокрема через смерть матері, а також близької людини, актриси і театральної режисерки – Галини Волчек. Також артист поскаржився на здоров'я і зазначив, що в колонії воно тільки погіршуватиметься.

Михайло Єфремов / Фото: Getty Images

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Що сталося з Михайлом Єфремовим

8 червня 2020 роки він став учасником ДТП, в якій загинув чоловік. Jeep Grand Cherokee Єфремова перетнув подвійну суцільну, виїхав на зустрічну смугу і влетів в фургон Сергія Захарова. Той пізніше помер в лікарні.

8 вересня минулого року відбулося судове засідання, на якому Пресненський суд Москви визнав Михайла Єфремова винним у смертельній ДТП.

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