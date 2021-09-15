Ефремов останется отбывать полный срок в колонии – суд отклонил прошение актера

Актер Михаил Ефремов / Фото: Getty Images

Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области за смертельное ДТП в Москве, в котором он был признан виновным. По словам сестры Михаила, он начал терять зрение. Неизвестно, что будет дальше, ведь находиться в колонии артист будет еще семь лет.

Сегодня в Москве состоялось судебное слушание, на котором актер с адвокатами попытался добиться смягчения приговора. Увы, суд просьбу отклонил. Об этом сообщает "СтарХит".

Сообщается, что во время судебного заседания 57-летний Ефремов взял слово и рассказал о предыстории ДТП, виновником которой он оказался. Он признался, что начал злоупотреблять алкоголем из-за ряда проблем и переживаний, в том числе смерть матери, а также близкого человека, актрисы и театрального режиссера – Галины Волчек. Также артист пожаловался на здоровье и отметил, что в колонии оно будет только ухудшаться.

Михаил Ефремов / Фото: Getty Images

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Что произошло с Михаилом Ефремовым

8 июня 2020 года он стал участником ДТП, в котором погиб мужчина. Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице.

8 сентября прошлого года состоялось судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП.

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